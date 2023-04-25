Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zığra Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu çerçevede, Zığra Mahallesi’ne 4 bin 500 metrekare kilit taşı uygulaması yapılarak adeta mahallenin tüm sokakları ve meydanı yenilendi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların talep ve ihtiyaçları dahilinde çalıştıklarını, daha güvenli ve konforlu yolları şehre kazandırmaya devam edeceklerini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.