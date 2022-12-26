Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi’nin bünyesinde faaliyet gösterecek olan ’Miras Lezzetler’ hizmete sunuldu.

Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi’nin bünyesinde faaliyet gösterecek olan ’Miras Lezzetler’ hizmete sunuldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da destekleriyle ortaya konmasında katkısının olduğu ’Miras Lezzetler’in açılışı büyük bir katılımla gerçekleşti. Azot Fabrikası’nın karşısında yer alan Miras Lezzetler, misafirlerine birbirinden lezzetli yöresel ürünler sunacak. Açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Her yerde olduğu gibi bu alanda da kadınlarımızın desteğiyle bugün şehrimize değer katacak bir iş yerini açtık. Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi’nin bu iş yeri öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkesi, 7’den 77’ye kimin ne katkısı olduysa, Ticaret İl Müdürümüzden kooperatifimizin kuruluş aşamasından sonuna kadar emeği geçen tüm kadınlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, ortak olan sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Bütün kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bu mekân, Kütahya’nın her tarafında yapılan üretimlerin güzel bir şekilde pazarlanmasına da inşallah vesile olacak. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılış törenine sanatçı İzzet Altınmeşe de katıldı.