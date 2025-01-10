Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Proje Ekibi, Kütahya Tasarım Teknokent’i ziyaret ederek geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ziyaret, Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Şefi Baran Zafer Kaya, Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu ve Bilgi Teknolojileri Şefi Kenan Bayram’ın katılımıyla gerçekleşti.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, teknoloji tabanlı projelerin geliştirilmesi, inovasyon odaklı işbirlikleri ve Kütahya’nın teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak stratejik adımlar ele alındı. İki kurum arasındaki sinerjiyi artıracak somut proje önerileri üzerinde durulurken, bu işbirliğinin bölge ekonomisine ve teknolojik gelişimine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Ziyaret, Kütahya’nın sanayi ve teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunacak ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılan önemli bir adım olarak kayda geçti.