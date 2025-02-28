Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığında, gençler için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, gençlerin sportif faaliyetleri ve kültürel etkinlikler alanında faydalanacakları programların düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, AK Parti Teşkilat Başkanı Yunus Kavuncu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Şener ve Kütahya ASKF Yönetim Kurulu üyelerili Can Uz, Celalettin Altay, Sinan Karakaya katıldı. Gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, çeşitli projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu tür etkinliklerle gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanırken, Tavşanlı ilçesindeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli programların oluşturulması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Toplantıda alınan kararların, yerel gençlik faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.