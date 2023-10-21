Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kardeşlik ve Yardım Platformu desteği ile gerçekleştirilen organizasyon yardım standında açılışı yapılan sergi ile başladı. Vatandaşlar aldıkları ürünler ve makbuz karşılığı yaptıkları bağışlar ile mazlum Filistin halkına fiili destekte bulundu. Akşam namazı sonrasında Tekke Camii müezzini Süleyman Yılmaz’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Tavşanlı Müftülüğü İlçe Vaizi Ali Baski’nin duasıyla program devam etti.

Ardından Tavşanlılı şair Ali Güven’nin şiirini Yetim Sorumlusu İlkay Karadaş, okuyarak STK’lar ve Tavşanlı halkı olarak mazlum insanlara yönelik fiili desteğin daha çok hissettirilmesi gerektiği üzerine duygularını ifade etti. Devamında ise Filistin’e yönelik onlarca yıllık zulmün tarihi sürecini Tarihçi Mesut Kocaman, anlamlı bir sunum ile gerçekleştirdi. Tavşanlı Temsilcisi Şerafettin İleri katılımcılara ve destek veren Tavşanlı Belediyesi ve Kardeşlik ve Yardım Platformuna teşekkürlerini ifade ederek Destek Çadırına yardımların Gazze’de bulunan temsilciliği aracılığıyla bizzat ulaştırılacağı ve Destek Çadırındaki yardım nöbetinin devam edeceği bilgisini verdi.