Bazı öğrencilerin de yanlarında kaynak gözlüğü getirdiği görüldü.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul çıkış saatince çocuklarını okula almaya gelen veliler de güneş tutulmasını gözlemledi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bugün gerçekleşen parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci izledi. Tavşanlı ilçesi Moymul Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri öğretmenlerinin rehberliğinde "Güneş Tutulması " konusunu bir okul etkinliği çerçevesinde yaşayarak öğrendiler.

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