Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi konaklarda incelemelerde bulundu. Başkan Kahveci’ye, ilgili birim müdürleri eşlik ederek konakların bakım, onarım ve restorasyon süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde tarihi konaklardaki eksiklikler tespit edilerek, bakım ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlayacağı bildirildi. Başkan Kahveci, konakların şehrin kültürel mirasını yansıttığını ve bu değerlerin korunarak halkın kullanımına sunulacağını ifade etti.

"Konaklarımız şehrimizin kimliğini yansıtıyor"

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konaklarımız, Kütahya’nın kültürel mirasını yaşatan önemli birer simgedir. Bu düşünce ile gerekli düzenlemeleri yaparak, bu değerleri en iyi şekilde halkımızın hizmetine sunacağız.”

Başkan Kahveci’nin liderliğinde yürütülecek restorasyon çalışmalarıyla, Kütahya’nın tarihi konaklarının hem korunması hem de şehre değer katacak şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.