Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, şehrin tarihi bölgelerinden Germiyan Sokağı’nın tanıtımını yapmayı ve tarih bilincini artırmayı amaçlayan kapsamlı bir proje başlattı. "Yaşayan Hazine: Germiyan Sokağı" adlı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-A Lise Araştırmaları Proje Yarışması kapsamında "Tarih" ve "Kültürel Miras" temaları altında geliştirildi.

Projenin danışmanı Gülten Özyurt ile öğrenciler Ömer Yiğit Sönmez ve İsmail Afyon’un katkılarıyla gerçekleştirilen çalışma, Kütahya’nın tarihi dokusunun korunmasına ve tanıtılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Gülten Özyurt, projenin amacını, "Germiyan Sokağı’nı daha bilinir hale getirmek, tarih bilincini artırmak ve sokaktaki tarihi konakları daha aktif bir şekilde kullanmaya teşvik etmek" olarak açıkladı.

Özyurt, projenin odak noktalarından bazılarını şu şekilde sıraladı:

"Germiyan Sokağı halk ve öğrenciler tarafından yeterince biliniyor mu? Sokak yeterince ziyaret ediliyor mu? Konaklar hangi amaçlarla kullanılıyor? Germiyan Sokağı’nı daha bilinir hale getirmek için neler yapılabilir?"

"Tarihi sokağın dokusu korunmalı"

Öğretmen Gülten Özyurt, "UNESCO tarafından "Oluşturucu Şehir" unvanı verilen Kütahya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekerken, Germiyan Sokağı ise 19. yüzyıl sivil mimarisini yansıtan Kütahya evleriyle bu zenginliğin önemli bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu.

Özyurt, projenin bu tarihi sokakta bulunan konakların ve sokak dokusunun korunarak daha canlı hale getirilmesini hedeflediğini belirtti. Gülten Özyurt, "Proje kapsamında, Germiyan Sokağı hakkında lise öğrencilerinin bilgi seviyesini ölçmek amacıyla anketler yapıldı, sokaktaki konakların tarihini öğrenmek için konak sahipleriyle görüşüldü ve konaklarla ilgili kaynak taraması için kütüphaneler araştırıldı. Germiyan Sokağı’nı tanıtmak amacıyla bir video hazırlandı, okul bünyesinde fotoğraf yarışması düzenlendi, broşürler tasarlandı ve sergi ile video gösterimleri gerçekleştirildi. Bu proje, Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini genç nesillere aktarmayı ve Germiyan Sokağı’nın daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, bölgedeki farkındalığı artırarak tarihi alanların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine öncülük etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.