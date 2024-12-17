Kütahya’nın tarihi çarşılarını yeniden canlandırmak ve kentin ticaret merkezi konumunu geri kazandırmak amacıyla önemli bir adım atılıyor.

Germiyan Sokağı’ndan başlayıp Ulucami çevresinde tamamlanan, içerisinde Samanpazarı, Pekmez Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Sarraflar Çarşısı, Yorgancılar Çarşısı ve tarihi hanları kapsayan "Aşağı Çarşı Projesi" hayata geçiriliyor. Kütahya Valisi Musa Işın’ın öncülüğünde, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir’in katılımıyla duyurulan proje, Kütahyalı esnafa herhangi bir ek mali yük getirmeden gerçekleştirilecek. Projenin finansmanı, AK Parti hükümeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak ve su faturalarına herhangi bir yansıma olmayacak.

Yetkililer, tarihi dokunun korunarak ticaret hayatının canlanacağı projeyle Kütahya’nın kültürel ve ekonomik değerlerinin güçleneceğini ifade etti.

Kütahya halkına müjdelenen bu proje ile şehrin tarihi çarşılarının eski ihtişamına kavuşması hedefleniyor.