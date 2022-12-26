Kütahya Valiliği Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Tanıtım Odası, dünyanın en prestijli fikir ve projelerinin değerlendirildiği ’Muse Awards’ tarafından iki ödüle birden layık görüldü.

Kütahya Valiliği Frig Tanıtım Çevre ve Medeniyet Merkezi Tanıtım Odası, dünyanın en prestijli fikir ve projelerinin değerlendirildiği ’Muse Awards’ tarafından iki ödüle birden layık görüldü.

Vali Ali Çelik, Tanıtım Merkezi’nin dünyanın en prestijli oluşturuculuk ödülleri arasında yer alan Muse Yenilikçi Awards 2022’de, “En İyi Sürükleyici Deneyim” alanında platin, “Deneyimsel ve Sürükleyici” proje alanında da gümüş ödülün sahibi olduğunu söyledi.

Project İstanbul’a hazırlatılan Immersive Room projesinin dünya çapında ödüllendirilmesinin Kütahya için gurur verici olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “İlimizin tanıtımı için teknolojik ve içerik anlamında doyurucu bir alan. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan tanıtım odamızla Kütahya’mızın bilinirliğini ve tanıtımını artırma açısından farkındalık oluşturacağımıza inandık. Aldığımız ödüller bu anlamda doğru yolda olduğumuza dair inancımızı pekiştirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Projede 16 kişilik bir ekibin çalıştığını ifade eden Project İstanbul Müşteri İlişkileri Direktörü Neslihan Kaya, üç duvar ve zemini ışıkla boyayarak gerçekleştirilen projenin yapay zekayla dünyada 12 bin pixel boyutunda üretilen ilk, en yüksek çözünürlüklü proje olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Ziyaretçilerin Kütahya’nın tarihi kültürel mirasları arasında geçişleri yapay zeka teknolojisiyle deneyimleyebilecekleri tanıtım odasında 12 dakika uzunluğunda, 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayımlanması)gösterimiyle Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri anlatılıyor.

Günümüzde Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar il sınırları içerisinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgeye Frig Vadileri deniliyor.