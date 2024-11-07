Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Servi Mahallesi’ne kazandırılan yeni muhtarlık hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, şehrin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet sunmak amacıyla gece gündüz özveriyle çalışıldığını belirten Başkan Kahveci, “Muhtarlarımız bizim için çok kıymetli. Bizim görevimiz onların yanında olmak ve çalışmalarını desteklemektir. Bu hizmet binasının, Servi Mahallemize yakışır, sıcak ve samimi bir mekan olacağına inanıyorum. Mahalle Muhtarımız Hatice Paksoy, burada mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları yerinde çözüme kavuşturacak” dedi.

Başkan Kahveci, muhtarlık binasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, “Servi Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binamızın, başta mahalle sakinlerimiz ve Muhtarı Hatice Hanım olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından kurdele kesimiyle devam etti. Törene Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Tamer Yenikaya, Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.