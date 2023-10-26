Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Okmeydanı Mahallesinde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Şehirdeki 450 kilometrelik yol ağının yaklaşık 350 kilometrelik kısmını tamamen asfaltlayarak yenileyen Kütahya Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Okmeydanı Mahallesi Radar Caddesi’ndeki asfalt kazıma çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya halkını daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturmak için mesai harcadıklarını belirtti.

Kütahya Belediyesi ekipleri, planlanan program dahilinde asfalt çalışmalarını şehir genelinde sürdürmeye devam edecek.