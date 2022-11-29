Kütahya Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Okçu Mahallesi’ne sıfırdan park inşa ediyor.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda Okçu Mahallesi’ne sıfırdan park inşa ediyor.

Şehirdeki mahallelerde bulunan park ve bahçelerde bakım, onarım ve sıfırdan imalat çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu Çerçevede, Okçu Mahallesi’nde sıfırdan imalatla park inşa eden ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bir talebini daha yerine getirmiş olacak.

Vatandaşların çocuklarıyla güven içinde parklarımızda vakit geçirmelerini sağlamaları, keyifli anları yaşamaları için parklardaki temizlik, bakım, onarım ve imalat çalışmalarımız devam edecek.