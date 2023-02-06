Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre 2021 yılında 578 bin 640 olan Kütahya’nın toplam nüfusu, 2022 yılında 2 bin 61 kişi artarak 580.701 kişi oldu. Kütahya il geneli toplam nüfusun 286 bin 833’ü erkeklerden, 293 bin 868’i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı ’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre 2021 yılında 578 bin 640 olan Kütahya’nın toplam nüfusu, 2022 yılında 2 bin 61 kişi artarak 580.701 kişi oldu. Kütahya il geneli toplam nüfusun 286 bin 833’ü erkeklerden, 293 bin 868’i kadınlardan oluşuyor.

Kütahya Nüfusunun 427 bin 985’i şehir merkezlerinde, 152 bin 716’sı ise belde ve köylerde yaşıyor.

Kütahya il ve ilçe merkezlerindeki nüfus bir yılda 6 nin 339 artarken, belde ve köylerin nüfusu 4 bin 278 azaldı. il ve ilçe merkezler nüfusunun 211 bin 326’sı erkeklerden, 216 bin 659’su kadınlardan, belde ve köy nüfusunun ise 75 bin 507’si erkeklerden, 77 bin 209’u kadınlardan oluşuyor.

Kütahya nüfusu yaşlanıyor

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, Kütahya’da 2021 yılında 37,8 iken 2022 yılında 38,1 oldu. Kütahya’da erkeklerin ortanca yaşı 37.2 olarak, kadınların ortanca yaşı ise 39.1 olarak belirlendi.

2021 yılında 11 bin 773 olan Kütahya’daki yabancı nüfus sayısı , 2022 yılı sonu itibarıyla 12 bin 395 ’e yükseldi. Kütahya’daki yabancıların 6 bin 883’ü erkek, 5 bin 512’si kadınlardan oluşuyor.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İlimizin 2022 Yılı sonu itibarıyla toplam nüfusunun 580.701, merkez ilçe nüfusumuzun da 263.863 kişiye ulaşarak büyümesinde katkıda bulunan İkamet Kart sahibi üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.”

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık “Bu verilere göre Belediyemiz mücavir alanı sınırlarında kalan merkez ilçe nüfusumuz 2019 Yılından buyana her yıl yaklaşık 5000 kişi artarak 264.000 nüfusa yaklaşmıştır. İlimizde ve merkez ilçemizde göçün durdurulması ve nüfusumuzun gençleştirilmesi hedefimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm hemşerilerimize ve Belediyemiz çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. İlimize ve şehrimize hayırlı olsun inşallah” dedi.