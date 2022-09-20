Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı 50 haneli Terziler köyü sakinleri, doğal kavun yetiştirip bölgedeki pazarlarda satarak geçimlerini sağlıyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı 50 haneli Terziler köyü sakinleri, doğal kavun yetiştirip bölgedeki pazarlarda satarak geçimlerini sağlıyor.

Yılda yaklaşık bin ton civarından gübrelenmeden ve ilaçlanmadan yetiştirilen Terziler kavunu pazarlardaki yerini almaya başladı.

Terziler köyü muhtarı Talip Karayılan, "Yetiştirdiğimiz kavunlara ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Köyümüzün tamamı kavun yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Kavunların özelliğini organik olması, her hangi bir kimyasal gübre ile katkı maddesinin kullanılmaması ve en önemlisi de hiç sulanmadan yetişmiş olmasıdır" diye konuştu.

Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, "Terziler kavununun son yıllarda pazarı da oluştu. Kavunun pazarı başta Kütahya merkez, Aslanapa, çevre ilçeler ve çevre illerde her geçen gün daha da artıyor. Kokusu ve aromasıyla aranan bir ürün oldu" şeklinde konuştu.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Topal, "Terziler kavununun üretimi 5 yılda katlanarak attı. Terziler kavununun gübreleme maliyeti olmadığı için üretim maliyeti düşük. Kooperatifleşme yoluyla pazarı da halledilirse, büyük bir gelir elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Abdullah Ceylan, "Daha önceleri kavunu sadece kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. İlgi artınca üretim de arttı" dedi.

4 TL’den satışa sunulan Terziler kavununun 6 aya kadar dayanabilme özelliğine de sahip olduğu belirtildi.