Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Hafız Mehmet Efendi Caddesi’nin kuzeyinde kalan sokaklarda sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Hafız Mehmet Efendi Caddesi’nin kuzeyinde kalan sokaklarda sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

Şehrirdeki ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, asfalt mesaisine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde devam ediyor. Asfalt serim öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekiplerimiz, Hafız Mehmet Efendi Caddesi’nin kuzeyinde kalan 8 sokakta sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Yapılan sıcak asfalt serim uygulamasıyla vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmuş olacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.