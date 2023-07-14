Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şehirdeki mahallelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım için kilit taşı serme, asfalt serimi ile ham yol açımı gibi faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının elverişli olmasıyla başladığı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin birçok noktasında mesai harcayan ekipler, Evliya Çelebi Mahallesi Çamlıca Caddesinde yıpranan ve eskiyen asfaltı kazıyıp yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Zafertepe Mahallesinde ise ekipleri, Medrese Caddesi ve Erciyes Sokağı asfaltlayarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağladı. Ziraat Mahallesinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, 1. Keskin Sokak ve Çınar Sokakta eskiyen kilit taşlarını sökerek asfalt yeri hazırlık çalışması gerçekleştirdi.