Kütahya Belediyesi, şehrin kültürel değerlerini tanıtmak ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla minyatür maket sanatçısı İbrahim Güneş ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve sanatçı İbrahim Güneş arasında imzalanan protokol kapsamında, sanatçının Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan eserleri, çeşitli etkinliklerde sergilenecek. Bu eserler ayrıca dijital platformlarda ve tanıtım projelerinde de yer alarak Kütahya’nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yapılan iş birliğinin Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, protokolün hayırlı olmasını diledi.