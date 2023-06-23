Togg’un şarj istasyonu şirketi olan Trugo, Kütahya’da ve Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk hızlı şarj istasyonunu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesine kurdu.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un sahibi olduğu, yüksek hızlı şarj istasyonu şirketi Trugo’nun DPÜ’nün Evliya Çelebi Yerleşkesinde kurduğu istasyon için yapılan açılışa Rektör Vekili Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreter Yusuf Çetin ve personel katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yanına kurulan “Evliya Çelebi” isimli istasyon hem Kütahya’da hem de Türkiye’deki tüm üniversitelerdeki ilk yüksek hızlı şarj istasyonu olarak kayıtlara geçti. Aynı anda iki aracın şarj edilebileceği 180 kW DC enerji gücüne sahip Evliya Çelebi istasyonunda Togg marka bir aracın şarjı yüzde 20’den yüzde 80’e 20-25 dakikalık bir sürede ulaşılabilecek.

“Şarj İstasyonu tüm vatandaşların kullanımına açık”

Togg’un dışında diğer marka araçların da şarj desteği alabileceği Evliya Çelebi istasyonu, Trugo mobil uygulamasına sahip herkesin kullanımına açık olacak. Araçlarını şarj etmek isteyen vatandaşlar Trugo mobil uygulamasını indirerek ödeme yapacakları kredi kartını sisteme tanımladıktan sonra şarj istasyonundaki karekodu okutup tamamen çevrim içi bir sistemle araçlarını şarj etmeye başlayabilecekler.