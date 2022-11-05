AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Vefa ve Osmangazi mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki mahallede de inşaat çalışmalarının başladığını kaydeden Önsay, projelerin 500 gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Vefa ve Osmangazi mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki mahallede de inşaat çalışmalarının başladığını kaydeden Önsay, projelerin 500 gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı’nın da hazır bulunduğu incelemede firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Önsay, "İnşallah kısa zamanda burayı tamamlayıp, işte burada şu anda çevrede gördüğünüz münasip olmayan koşullarda yaşayan insanlarımızın yeni modern binalara bir şekilde geçmesini sağlayacağız" dedi. Önsay, "Vefa Mahallemiz yerinde kentsel dönüşümü projelerinin uygulandığı bir yer. 2019 yılında Sayın Bakanımızın geldiğinden beri burada inceleme yapıp, burada yerinde uygun dönüşüm yapılmasının uygun olacağına dair karar verildi. Sonrasında proje çalışmaları yapıldı. İhale süreçleri gerçekleştirildi. Pandemiye dayalı ve bir takım ekonomik sıkıntılara bağlı olarak bir hafta süre uzasa da, geçen ay itibarıyla ihale sonuçlandı ve firma burada çalışmalara başladı. Nasip olursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ eliyle burada 500 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Burada ilk planda 495 tane konut yapılacak. Bunların toplam değeri 500 milyon lira. Vefa Mahallemiz yerinde kentsel dönüşümü projesinin gerçekleşmesiyle aslında biz tarihi dokuyla bir şekilde insanların da kendi mekanlarında kalma, kendi mahallelerini yaşatma arzularına hükümet olarak tercüman oluyoruz. İnşallah kısa zamanda burayı tamamlayıp, çevrede gördüğünüz münasip olmayan koşullarda yaşayan insanlarımızın yeni modern binalara bir şekilde geçmesini sağlayacağız. Burada alışveriş merkezi, camimiz, pek çok yaşam alanları oluşturulacak. İnşallah Vefa Mahallesi’ni Kütahya’nın en güzel, en güzide mahallelerinden bir tanesine tekrar dönüştüreceğiz. 500 günlük süreç içerisinde firma bütün şartları zorlayarak hızlı bir şekilde projeyi tamamlamayı hedefliyor. İnşallah kısa sürede bu projeyi tamamlayıp buradaki sistemi tekrar yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Hükümetimize Kütahya adına teşekkür ediyoruz"

Başkan Önsay, Çatladan ve Bayırcı, Vefa Mahallesi’nden sonra ikinci kentsel dönüşüm bölgesi olan Osmangazi Mahallesi’ne geçti. Önsay, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Burası ikinci durağımız. İkinci yerinde kentsel dönüşümün uygulandığı Osmangazi Mahallesi. Burada da yine aynı şekilde 495 tane konut yerinde dönüşümle yapılıyor. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ’nin 550 milyon TL tutarında bir yatırımı söz konusu. Vatandaşlarımızın arzu ve istekleri üzerine burada hep yerinde dönüşüme karar verildi. Vefa Mahallesi’nde olduğu gibi burada da zemin olarak devlete artı yük getiriyor. Buradaki zeminler çokta uygun değil. Fakat ona rağmen vatandaşımızın talebi üzerine, devletimiz bütün bu yükü yükleniyor. Burada vatandaşımızın arzusuyla yerinde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa burada da 550 gün içerisinde bu iş tamamlanacak ve vatandaşlarımızın 495 tanesi burada evlerine kavuşmuş olacaklar. Hem Vefa hem de Osmangazi Mahallesi’nde yerinde dönüşüme fırsat veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize Kütahya adına teşekkür ediyoruz. Bu dönüşümler tamamlandığında hakikaten şehir çok modern, her şeyiyle uygun sosyal ve aktivite alanlarıyla örnek iki mahalle kazanmış olacağız. Biz de firmamıza başarılar diliyoruz. Allah kaza, bela vermesin. Kısa sürede bu yatırım tamamlansın ki yeni yatırımlara tekrar devam edelim. Biliyorsunuz Sultanbağları artık devreye mecburen TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı giriyor. Sultanbağları’nda etap etap kentsel dönüşümü Hükümet ve Bakanlık olarak biz halledeceğiz. İnşallah Kütahya adına daha iyi şartlarda yaşadığımız güzel bir çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.