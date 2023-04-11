Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında, “Şuurlu Su Tüketiminin Sağlanması ve Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması" hususlarında iş birliği protokolü imzaladı.

Şehrin geleceği için yapılan protokollerin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İlimizin güzide kurumlarından birisi olan Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Belediyemiz arasında birlikte yapılacak iki temel araştırma konusunda iş birliği imzalama protokolü için bir araya geldik. Öncelikle, bu projenin hazırlanmasında emeği geçen gerek üniversitemizi gerekse belediyemiz çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. Şehrimize, şehrimizde yaşayan değerli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Projelerden birisi; ‘Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi Arasında Kütahya İlinde Şuurlu Su Tüketiminin Sağlanması’ projesi. İki kurumun iş birliğiyle su tüketiminde şuur düzeyini artırmak, dünyanın ve çevremizin en önemli kıt kaynaklarından birisi olan suyun daha düzenli kullanılmasını şehrimizde geliştirmek için bir araştırma projesi. Diğeri de; yine iki kurumumuz arasında ‘Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması’ projesi. Yani; Kütahyalıyım demekten imtina eden vatandaşlarımızın şuur altında ne yatıyor, bugüne kadar niye Kütahya algısı bu şehrin sakinleri tarafından kabul görmedi, aidiyet duygusunun oluşmasında hangi eksikliklerimiz var, bunu proje ekibimiz araştırma sonucunda ortaya koyduğunda biz de kurum yöneticileri olarak bu şehrin önde gelen sorumluları olarak o eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Belediyemiz için çok önemli. Ben Kütahyalıyım demek, benim şehrim Türkiye’nin en iyi şehri olacak demek çok güzel bir duygu. Ama maalesef bugüne kadar birçok konuda Türkiye’ye örnek olan işler yapılmasına rağmen birçok kurumumuzda kendi hemşehrilerimiz tarafından bunun destek görmediği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bu konuyu özellikle üniversitedeki ilgili bilim insanlarımız tespit etmişler ve buna katkı yapmak için Belediyeyle Üniversitemizin ortaklaşa çalışıp hemşehrilerimizin hem moral ve aidiyet duygusunu yükseltmek hem de bu algıyı iyi yönetmek için bu projeyi yapacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

"Projeye imza aran arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

İki önemli proje için bir araya gelindiğini ifade eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Malumunuz üniversite, sanayi, kamu iş birliği oldukça önemli. El ele verirsek, bir ve beraber olursak çok güçlü olacağız ve şehrimize çok iyi projeler kazandıracağız. Birincisi; şuurlu su kullanımı, su tasarrufuyla ilgili. Biliyorsunuz tüm dünyada ve ülkemizde konuşulan en önemli konulardan bir tanesi. Geleceğimiz için çok önemli konulardan bir tanesi. Ben bu projeye imza aran arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı bir şekilde çalışacaklar ve Kütahya’ya bu proje çok değer katacak. İkincisi; Kütahya aidiyetinin oluşturulması, gururla Kütahyalıyım diyebilmek ve Kütahya imajını geliştirebilmek, öne çıkarabilmek. İkinci temel projemiz de bu. Belediyemiz bize bu anlamda hep destek verdi, bu iki projede de paydaş oldu ve yine çok destek verecek başta sayın başkanımız ve tüm ilgililer. İnşallah yine belediyemizle bu iki önemli projeyi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz ve bitireceğiz. Ben projede emeği geçen akademisyen arkadaşlarıma ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Projede yer alan akademisyenler ise, projeye olan katkıları ve destekleri için Başkan Işık’a ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkürlerini iletti.