Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da, kentin en büyük Çocuk Oyun Parkı hizmete sunuldu.

Kütahya’nın termal bölgesi Ilıca’da, kentin en büyük Çocuk Oyun Parkı hizmete sunuldu.

Aileler, Harlek Termal Otel bünyesindeki parkta gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını eğlendirebiliyor.

Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Kütahya’nın en büyük çocuk oyun alanını hizmete geçirdik. Oyun alanında başta top oynama ve basket alanı olmak üzere ferah bir alan hazırladık. Bu alan içinde aileler gelip çocukları ile yakından ilgilenebilecekler. Kütahya’da bu büyüklükte başka bir oyun alanı yok. Çocukların eğlenebilecekleri her türlü oyun parkı mevcut. Bu park oksijen deposu Ilıca’da doğa ile iç içe. Tesislerimize çocuklu aileleri de bekliyoruz" dedi.