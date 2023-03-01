Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin cadde ve sokaklarını iyileştirmek için çaba sarf eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi’nde yoğun mesai harcayan ekipler, Şebnem, Zakkum, Yaldız Balözü, Özgür, Şamdan, Baykara, Sezer ve Mehmet Gürsoy Sokakta yaklaşık 2 kilometrelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.