Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan bölgelerde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan ve asfaltlaması yapılan cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, altyapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden işe koyulduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.