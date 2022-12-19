En kısa sürede tamamlanması planlanan projeyle mahalle sakinlerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak.

Kütahya’da özellikle çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve mahalle kültürünü nesilden nesile aktaracak projelerini sürdürmeye devam eden Kütahya Belediyesi yapımına başladığı Cumhuriyet Mahallesi kültür evi inşaatında önemli aşama kaydedildi. İmalatların neredeyse tamamının bittiği inşaatta kapı ve pencerelerin montajı gerçekleştirildi.

Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başladığı kültür evindeki çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

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