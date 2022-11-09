Kütahya’da, 400 kilometrelik yol ağının yaklaşık 300 kilometresini asfaltlayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Çinigar Caddesi’nde asfalt mesaisine başladı.

Kütahya’da, 400 kilometrelik yol ağının yaklaşık 300 kilometresini asfaltlayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Çinigar Caddesi’nde asfalt mesaisine başladı.

Kütahya’yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için alt ve üst yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde, Gaybiefendi Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı. Sıcak asfalt serimi öncesi işe koyulan ekipler, altyapısı tamamlanan Çinigar Caddesi’nde asfalt kazıma işlemine başladı. Asfalt kazıma işlemi tamamlandıktan sonra caddenin tamamına sıcak asfalt serim uygulaması yapılacak. Uygulama sonunda hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmaları sağlanacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmalarına belirlenen plan ve program dahilinde diğer sokak ve caddelerde de devam edeceği kaydedildi.