Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında İtalya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretle, şehrin uluslararası seramik ağı içindeki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar attı.

Ziyaret sırasında, seramik sektöründe bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla, bölgenin zengin seramik geleneğini temsil eden öncü kuruluşlar ile Istituto Ballardini gibi teknik okullarda incelemelerde bulunuldu.

Heyet, bu ziyaretlerde İtalyan seramik üretim tekniklerini yakından inceleyerek, geleneklerin nesillere aktarımı ve sürdürülebilirlik konularında görüş alışverişi yaptı.

Kütahya Belediyesi’nin yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Hibe Programı (RYSOP) çerçevesindeki “Kütahya’da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılan bu ziyaret, aynı zamanda Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı (Town-Twinning) ile Hareketlilik ve Ağ Kurma Projesi gibi girişimlerin bir parçası olarak, yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağladı.