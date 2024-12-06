Kütahya’da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir katıldı.

Toplantıda, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Alınması gereken yeni önlemler ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına emniyet ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarını vurgulayan Vali Musa Işın, "Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda büyük gayret gösteren teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının ardından, belirlenen önlemlerin uygulanması için ilgili birimlere talimat verildi.