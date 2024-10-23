Kütahya Belediyesi, Andız Mahallesi’nde deforme olan içme suyu hattında yenileme çalışmalarına başladı.

Şehrin farklı noktalarında altyapı yenileme faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Andız Mahallesi’nde bulunan içme suyu hattını yenilemek için çalışmalarına başladı.

Andız Mahallesi’nin eskiyen içme suyu hattını yenilemeyi ve imara açılan yeni yerleşim yerleri için kapasiteyi arttırmayı amaçlayan Kütahya Belediyesi, söz konusu bölgede faaliyetlerine hızla devam edecek.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki süreçte bölgedeki yapılaşmaya göre hat ilavelerine devam edecek.