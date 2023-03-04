Kütahya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Şehirde yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

100. Yıl Mahallesi’nde çalışmalara başlayan ekipler, Şehit Sadık Uçar ve Latif Sokakta sıfırdan imalatla kaldırım ve kilit taşı döşemesi gerçekleştirecek. Yenilenen kaldırımlarla ve yollarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanına kavuşacak.