Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinemasında vatandaşlar “Köyden İndim Şehire” isimli filmi izlemenin keyfini yaşadı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sezonu çerçevesinde organize ettiği ve her 15 günde bir Belediye Hizmet Binası Bahçesinde gerçekleştirilen açık hava sineması etkinliğinde ‘Köyden İndim Şehire’ isimli film gösterime sunuldu. Usta yönetmen Ertem Eğilmez’in yönettiği, Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Halit Akçatepe’nin başrollerini paylaştığı unutulmaz eserle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Film öncesinde izleyicilere ücretsiz içecek ve mısır ikramı yapıldı.