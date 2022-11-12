Kütahyalı vatandaşlar, şehrin simgelerinden olan ve zemin kayması sebebiyle ibadete kapatılan Çinili Camii’nin bir an önce ibadete açılmasını istiyor.

Kütahyalı vatandaşlar, şehrin simgelerinden olan ve zemin kayması sebebiyle ibadete kapatılan Çinili Camii’nin bir an önce ibadete açılmasını istiyor.

Çinili Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş, Kütahya’nın simge yapılarından olan Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun eseri Çinili Camii’nin tam 4 yıldır kapalı olduğunu ifade etti. Güneş, “Valimiz, rektörümüz 2021 Kasım ayında üniversitede yapılan toplantıda her şeyin hazır olduğunu, harcanacak paranın dahi üniversitenin kasasında hazır olduğunu açıkladınız. Hala neyi bekliyorsunuz? 2023 Mart ayında açılma sözü verilen camimizde neden hiçbir çalışma başlatılmadı. 2018 yılından beri kapalı olan Çinili Camimiz ne zaman ibadete açılacak? Anıtlar Kurulu başkanı ’Biz onayı verdik’ diyor. Üniversite hala neyi bekliyor? Ressam Ahmet Yakupoğlu caminin bu duruma geleceğini bilseydi acaba üniversiteye bağışlar mıydı? Şu anda kemikleri sızlıyordur. Gelin bir olalım, birlik olalım Yakupoğlu’nun bıraktığı bu eşsiz esere sahip çıkalım, ibadete açalım. Hemen hemen her gün camiyi ziyarete gelen yerli, yabancı turistlerin yüzüne bakamaz olduk. Rezil oluyoruz. 4 yıldır projeler neden bitirilmedi, bitti ise neden güçlendirme çalışmaları başlamadı. Çinili Camii sadece mahallenin değil, Kütahya’nın bir simgesidir. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan buradan başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve parti başkanlarımıza, belediye başkanımıza ve bütün adaylarımıza sesleniyorum. Kütahya’nın simgesi olan Çinili Camimize niye sahip çıkmıyorsunuz, niye duyarsız kalıyorsunuz. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Cumhurbaşkanım nasıl ki Ayasofya’yı bir sözünüzle açtınız, Çinili Camimize de el atmanızı istiyoruz. Valim, rektörüm, sayın anıtlar kurulu başkanım şu halkın sesini duyun artık, hala neyi bekliyorsunuz. Bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Her yıl binlerce yabancı turistin ziyaret ettiği, kapalı olmasına rağmen kafilelerin geldiği Çinili Camii’nin açılmasını isteyen vatandaşlar ise ellerinde dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı. "Yakupoğlu’nun mirasına sahip çıkalım" diyen mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Çinili Camii’nin geleceği ile alakalı çalıştay düzenlenmişti

Bir süre önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Maltepe Mahallesi’ndeki caminin geleceğiyle ilgili karar verilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Erhan Altunel ve Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz’ın katılımı ile çalıştay düzenlenmişti. Çalıştayda Çinili Camii’nin bazı bölümlerinin deforme olması ve depreme dayanıksız olması nedeniyle güçlendirilmesine karar verilmişti. Caminin güçlendirilmesi projesinde sona gelindiği ve güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedilmişti.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu’nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, sekizgen şeklinde ve dış yüzeyinin tamamı seramiklerle kaplı. Caminin minaresi ise Orta Asya üslubunda yapıldı.