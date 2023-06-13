Belediyesinin organizasyonu ile Kütahya’da sahne alan sanatçı Tilla Török, vatandaşları Türk-Macar halk şarkıları ile coşturdu.

Macar ve Türk kültürleri arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştiren türküler, Belediye bahçesinde toplanan dinleyenler tarafından çok beğenildi. Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Tilla Török ve ekibine hediyelerini takdim ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konserlerin ve etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde etkinliklerimiz devam ediyor. Biraz da uluslararası yapalım istedik. Geçen yıl biliyorsunuz Kırgızistan ekibini getirdik. Bu etkinlikten önce Dumlupınar ve Sakarya Üniversitelerimizin TÖMER birimlerinin birlikte organize ettiği ve yaklaşık 15 ülkenin katıldığı halk danslarını yine burada icra ettik. Bugün de çok değerli Macar ekibimiz, sağ olsunlar Türk Dünyası turnesindeydiler. Bir davetle buraya kadar karşılıksız geldiler. Ben bu davete icabet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu konsere vesile olan Okçuluk Kulübü Başkanımız Selim Beye çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek havalar el verdiği sürece. Hem Belediyemizin bahçesinde hem fuar alanımızda hem Hezar Dinari Kültür Merkezimizde ve inşallah 1-2 ay sonra bitecek olan Yedigöller alanımızda da konserlerimiz devam edecek. Ekim ayında da inşallah Kültür Sanat Akademimiz de hizmete girecek. Orada da halk müziği, sanat müziği, halk oyunları ve tiyatro ile oradaki gruplarımızla da sizleri tanıştıracağız. Ben buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğlencelerde birlikte olmak dileğiyle de aramızda olan değerli grubumuza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.