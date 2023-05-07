Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Anadolu ateşi kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Kütahya’da vatandaşlarla buluştu.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Togg’u ilk kez yakından gören vatandaşlar ise dikkatle inceledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Yerli ve milli gururumuz Togg bugün Kütahya’mızda. Yerli ve milli teknolojilerimiz içerisinde yapılan hamlelerin en önemlilerinden biri Togg. Bu ülkenin. Bu milletin 60 yıllık rüyası bu. Hakikaten bizi yıllarca bir şekilde komplekse mahkum eden bizi, “bir şey yapamaz, bir şey üretemez, bir üretemez bir millet olarak kendimizi hissetmemize yol açan bütün bu engelleri kaldıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesileyle teşekkür etmemiz lazım. Hakikaten Türkiye’deki pek çok devrime imza atmış Cumhurbaşkanımızın en büyük devrimi. Bu millete Özgüveni tekrar kazandırmış olmasıdır. Bu millet her şeyi becerebilir. Yeter ki dış mihraklar onları bir şekilde kandırmasın, onları bir şekilde birbirine düşürmesin. Biz bu birliğimiz ve beraberliğimizi muhafaza ettirdikçe inşallah nice Togg’lara, nice başarılara, nice teknoloji hamlelerine adımlar atacağız ve bu milleti, bu ülkeyi dünyanın gözünde tekrar çok büyük millet ve devlet haline getireceğiz. Kendi tarihimize yakışır bir millet, bir devlet olmayı yine hep birlikte başaracağız. Ben hakikaten Togg’da çalışan, bütün bu ürünü ortaya çıkarmak için gecesini gündüzüne katan, buna destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkemizin kırılma noktası, inşallah bundan sonraki süreç bundan daha fazla, daha ileriye gidecek atılım hamlelerine sahne olacaktır. Mevlam milletimizin, memleketimizin yardımcısı olsun. Dediğim gibi bu milletimizin 60 yıllık bir rüyası. Biz onu çok önceden yapabilecek bir milletiz. Yapmışlığımız da var. Ama bizi başka bir şekilde başka bir yerlere bağlı bir şekilde yönetmeyi 10 yıllar boyunca başaranların aslında bugün nerde? 20 yıl süreçte bunların hepsini bir şekilde AK Parti iktidarıyla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla onların hepsini temizledikten sonra millet kendine geldi. Buradan bakmamız lazım. Bu aşk da, bu sevgi de, bu heyecanda aslında bu milletin kendine olan güveniyle kucaklaşmasının heyecanı ve sevgisi. Ben öyle okuyorum. İnşallah bundan sonra daha nice hizmetlere hep beraber imza atacağız” dedi.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı İsmail Çağlar Bayırcı, "Yerli ve milli gururumuz Togg’umuz Kütahya’mızda halkımızla buluştu. Şu anda AK Parti İl Başkanlığımız önünde. Halkımızın yoğun teveccühüyle karşı karşıya. İnşallah Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye’mizin güçlü yürüyüşü devam edecek. Bunlar daha başlangıç. Bunlar filmin fragmanı. İnşallah 14 Mayıs sonrasında Cumhurbaşkanımız önderliğinde asıl film başlayacak. Daha güçlü, daha büyüyen daha gelişen bir Türkiye hep birlikte inşallah izleteceğiz vatandaşlara. Türkiye Yüzyılını halkımızla birlikte hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Togg’u karşılarında gören binlerce vatandaş, inceleyerek fotoğraf çekildi.