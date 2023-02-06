Kütahya’da vatandaşlar, deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu. Depremin ardından Türk Kızılayı’nın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Kütahyalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılay’ın kan alma merkezlerine akın etti.

Kütahya’da vatandaşlar, deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu. Depremin ardından Türk Kızılayı’nın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Kütahyalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılay’ın kan alma merkezlerine akın etti.

Vatandaşlar, Kızılay’ın Zafer Meydanı’ndaki Kan Bağışı Tırı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu arada, kan vermek için sırada bekleyen vatandaşlara Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı ve Milli Türk Talebe Birliği üyesi gençler tarafından çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Genç Birlik Vakfı Kütahya İl Başkanı Ümit Tort, "Çok üzüntülüyüz. İnşallah zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Kızılay’a kan bağışında bulunan lise öğrencisi Enes Öztürk, çay ve çorba ikramı dolayısıyla vakıf yetkililerine teşekkür etti.