Merkezi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Tiyatrocular Derneği Tiyatrosu Geleneksel Türk Tiyatrosu Ekibi oyunları, yine uluslararası ödüller almaya hak kazandı.

Yeni Tiyatro Dergisinin geleneksel olarak her sene düzenlediği Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri, 2023 yılında da sahiplerini buldu. Tiyatroya gönül vermiş yönetmene, oyuncuya, tasarımcıya ve sahne arkası çalışanlara verilen ödüller, İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde, kazananlara takdim edilecek. Türkiye televizyonlarında gösterimde olan dizilerin oyuncuları, tiyatro sahnelerinin kadrolarının yer alacağı gecede, Kütahya’dan da Tiyatrocular Derneği mensupları, Anadolu Özel Ödülleri çerçevesinde podyuma çıkacak.

Ödül kategorisi, Anadolu En İyi Kostüm Tasarım Özel Ödülü, Dilek Köksal, Anadolu En İyi Yardımcı Oyuncu Özel Ödülü, İbrahim Ethem Akın, Anadolu En İyi Oyuncu Özel Ödülü, Talip Cengiz, Anadolu En İyi Sanat Yönetmeni Özel Ödülü, Nihat Mermer ve Anadolu En İyi Senarist Özel Ödülü, İbrahim Vehbi Atabay şeklinde olacak.

2 Haziran 2023 akşamı, İstanbul Caddebostan Kültür Merkezinde 18.00’de düzenlenen kokteyl ile başlayacak organizasyonda, 19.00 itibarıyla ödül törenine geçilecek. Gecede, Okan Bayülgen yılın oyuncusu ödülünü alırken Zuhal Olcay, Seden Kızıltunç ve Nilgün Kasapbaşoğlu onur ödülü, Uğur Yücel ve Cem Özer de emek ödülü alacak.