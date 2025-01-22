Kütahya Belediyespor’un genç sporcuları, Aydın’da düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları’nda elde ettikleri başarılarla şehri gururlandırdı.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, hem performansları hem de azimleriyle büyük takdir topladı. Şampiyonanın ilk gününde düzenlenen orta mesafe orman yarışında, K16B kategorisinde yarışan Nida Yüzbaşıoğlu, üstün bir performans sergileyerek Türkiye beşincisi oldu.

İkinci gün gerçekleşen sprint yarışlarında ise Kütahya Belediyespor’un genç sporcuları önemli dereceler elde etti. K16B kategorisinde Nida Yüzbaşıoğlu Türkiye birincisi olurken, aynı kategoride Suden İrken Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

K18B kategorisinde Asiye Nur Ak birincilik kürsüsüne çıkarken, E18B kategorisinde Furkan Akpınar Türkiye üçüncüsü oldu.