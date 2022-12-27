Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen ve 300 sporcunun yarıştığı U15 İller Arası Sacit Eker Grekoromen Güreş Turnuvası’nda mindere çıkan Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından Aziz Alp Akın, 85 kilogramda ikinci, Ümit Kocagöbek 52 kilogramda üçüncü olarak madalyaların sahibi oldu.

Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcular, Sakarya’da düzenlenen U15 İller Arası Sacit Eker Grekoromen Güreş Turnuvası’ndan iki madalyayla döndü.

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