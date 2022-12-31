Kütahya’da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda yatırımcı güneş enerji sistemi kurarak kendi enerjilerini yürütüyor.

Kütahya’da 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda yatırımcı güneş enerji sistemi kurarak kendi enerjilerini yürütüyor.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, yaptığı açıklamada, “Biz çatı kuruluşumuzda bakanlıkların da artışla sonuçlanma toplantılarında talebimizi ilettik. Yenilenebilir enerji ile ilgili önümüzü aç dedik. Yatırımcılarımızı kendi tükettikleri enerjilerini kendi üretebilsinler, dedik. Her iki bakanımız da hızlı bir aksiyon aldı. Birçok girişimcimiz de enerji üretimi için çalıştı. GES çatılarda kuruluyor. NG olarak biz, KMK, ASEL Teknik, Öztaş kurdu. Kendi enerjilerini ortaya koyuyorlar” ifadesini kullandı.