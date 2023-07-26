Kütahyalı sanatçı bir gecede 3 ödül birden ödül aldı.

Avrupa markalarını İstanbul’da buluşturan bu gecede Avrupa’nın en önde gelen isimleri ödül aldı.

Gecede 3 ödül birden alan Kütahyalı sanatçı Gölge Rayan, mutluluğunu bizlerle paylaştı. Rayan, "Bu ödüller benim için çok önemli. Yıllardır emek verdiğim müzik kariyerimde bu ödülleri almak beni çok onurlandırdı. Bu ödülleri bana layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa İş Dünyası Ödülleri’nde büyük bir çıkış yakalayan Gölge Rayan "Yılın En İyi Sahne Performansı", "Yılın En İyi Showmen Sanatçısı" ve "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödüllerini alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Oldukça gururlu olduğunu belirten Rayan, Cankan grubu ile sahne çalışmalarına devam ediyor.