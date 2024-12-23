Yaşanmış olayları hikayeleştirerek eserlerine yansıtan ve "Nöbetçi Şair" mahlasıyla tanınan Kütahyalı Şair Şahin Ertürk, 16. kitabı olan ’Beyoğlu Berduşu’ ile okurlarıyla buluştu.

Kültür Bakanlığı Halk Şairi unvanına da sahip olan Şahin Ertürk, yeni kitabıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Ertürk, “Beyoğlu Berduşu, yaşadığım, gözlemlediğim ve duyduğum yaşanmış olaylardan yola çıkarak kaleme aldığım bir hikâye kitabı. Bu 16. kitabımızda, okuyucuların beğeniyle ve bir solukta okuyacağı 16 enteresan hikaye yer alıyor. Kitap, artık kitap reyonlarında okuyucularını bekliyor” dedi.

Şahin Ertürk’ün yeni eseri, geçmişin izlerini taşıyan ve gerçek yaşamdan alınmış hikayelerle okurlara farklı bir perspektif sunmayı vaat ediyor. Daha önce yayımladığı şiir ve hikaye kitaplarıyla dikkat çeken Ertürk, edebiyat dünyasında derin bir iz bırakmaya devam ediyor.