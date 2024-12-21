Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından düzenlenen KASİS etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iş dünyası ve akademisyenlerden oluşan önemli konuşmacılar yer aldı. Umut Fıçıcıoğlu, Ümit Akalın, Ebru Alışık Yıldırım, Oğuzhan Gözübüyük, Mustafa Can Başarılı ve Mehmet Aksakallı, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, liderlik ve inovasyonun önemi üzerine vurgu yaptı.

Gençleri geleceğin teminatı olduğunu ve gereken desteğin daima verileceğini belirten Belediye Başkanı Kahveci, “Hayatı Öğrendim” isimli şiiri gençler için seslendirdi.

Kahveci bu tür organizasyonların gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayarak, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirdiğinin altını çizerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.