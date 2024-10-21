Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Doruk Cengiz, Erzurum’da düzenlenen 16. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması dron kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Erzurum’da düzenlenen 16. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması, 4 gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yarışmaya katılan genç yetenekler projeleriyle göz doldururken, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri de çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılarla büyük bir gurur yaşattı. Dron kategorisinde Doruk Cengiz ve Burak Alp Köken, rakiplerini geride bırakarak yarışmanın dikkat çeken isimlerinden oldu. Doruk Cengiz, en iyi dereceyi elde ederek dünya şampiyonu oldu. Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ise Ahmet Mert Tekin ve Yunus Kaya, zorlu parkurda gösterdikleri yüksek performansla takdir topladı. Mini Sumo kategorisinde Ali Asaf Barut ve Ebubekir Katade Tüzüner, 360 takımın yarıştığı bu zorlu kategoride robotlarını başarıyla yönlendirerek ilk 20’ye girmeyi başardı.

Bu büyük organizasyonda öğrencilerin elde ettiği başarıların onların teknolojiye olan ilgilerinin ve yeteneklerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, “Robot teknolojisi alanındaki bu başarıları, gelecekte de daha büyük başarılara imza atacaklarının bir göstergesi. Başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerimiz Onur Mert Sarıkaya ve Perdane Kara’yı tebrik ediyor, daha nice yarışmalarda başarılar diliyoruz” dedi.