Kütahyalı Müzik öğretmenleri, anksiyete düzeyini düzenleyici etkisi olan ve kolik sancıları çeken bebekler için geleneksel ninniyi farklı bir formatta seslendirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Sevim, Kütahya Ahmet

Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nde Müzik Öğretmeni olan Oğuzhan Kavukçu ve ülke genelinde alanında farklı çalışmalar yapan ritim sanatçısı Mehmet Özdemir tarafından gerçekleştirilen proje, bebeklerde anksiyete düzeyini düşürmek ve kolik sancılarına bir rahatlama sağlamak amacıyla geliştirildi. Kütahyalı müzik öğretmenleri, geleneksel ninniyi daha sakinleştirici ve rahatlatıcı bir formatta seslendirerek bebeklerin üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı hedeflediklerini söylediler.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Müzik Öğretmeni Oğuzhan Kavukçu, "Müzik, insanlar üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bebekler de müziği duymayı ve ritmi hissetmeyi severler. Bu projeyle amacımız, bebeklerin sakinleşmesini ve rahatlamasını sağlayarak hem onların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırmaktır" dedi.

Öğretim görevlisi Mehmet Sevim ise çalışmanın süreci hakkında şunları söyledi, "Geleneksel ninniyi farklı bir formatta seslendirmek için birçok enstrüman kullanarak farklı bir atmosfer oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde bebeklerin duygu durumunu olumlu yönde etkileyebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Projenin bir diğer katılımcısı olan ritim sanatçısı Mehmet Özdemir, " Ritim, insanların duygusal durumunu etkileyebilir ve sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir. Bu projede, bebeklerin sancılarına ve anksiyete düzeyine yardımcı olmak amacıyla ritimleri kullanmayı tercih ettik" diye konuştu.

Kütahyalı müzik öğretmenleri bu çalışmalarını ülke genelinde yaygınlaştırmayı ve bebeklerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini, projelerinin bebeklerin sağlığı ve refahı üzerinde olumlu bir etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu, bu alanda yeni araştırmalara ilham verebileceğini ifade ettiler.