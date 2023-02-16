Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladıkları erzak kolilerini Belediye Başkanı Alim Işık’a teslim etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladıkları erzak kolilerini Belediye Başkanı Alim Işık’a teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilimizde yıkıma neden olan depremler sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kütahya’da da vatandaşlar, dernekler, kurum ve kuruluşlar ellerinden gelen imkânlar çerçevesinde yardımda bulunmaya devam ediyor. Kütahya Muhtarlar Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, şehre gelen depremzedeler için hazırladıkları erzak kolilerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teslim etti.

Kütahyalı vatandaşlara duyarlılığı için teşekkürlerini ileten Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, “Muhtarlar Derneğimizin bu katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Buna vesile olan tüm vatandaşlarımıza ve dernek yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. En iyi şekilde, layık olduğu biçimde emanet ait olduğu yere teslim edilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelen her türlü yardım malzemesini depremzedelerimize, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bir kez daha yardımlarını esirgemeyen tüm Kütahyalı hemşehrilerime bu vesileyle teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Rabbim bir daha bu tür felaketleri milletimize ve insanlık alemine yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, “Kütahya Muhtarlar Derneği olarak, muhtarlarımızın katkılarıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyadan elde ettiğimiz parayla gıda kolisi yardımı yapmak istedik. Deprem bölgesinden ilimize gelen depremzedeler için 105 koli hazırladık, başkanımıza teslim ettik” dedi.