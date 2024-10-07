Adana’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olan Teknofest 2024’te, Nafi Güral Fen Lisesi’nin genç yeteneklerinden biri olan Doruk Cengiz, kendi tasarlayıp geliştirdiği dronu ile ikinci oldu.

Henüz 11 yaşında milli sporcu olan Doruk Cengiz, yarışmanın finalinde kıyasıya mücadele eden pek çok katılımcıyı geride bırakarak ikincilik elde etti. Kendi imkanlarıyla tasarladığı ve büyük bir özenle hazırladığı dron, Cengiz’in teknolojiye olan tutkusunu ve yeteneklerini gözler önüne serdi. Özellikle genç yaşına rağmen milli sporcu unvanına sahip olması ve bu alanda gösterdiği başarılar, onu Teknofest’in en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi. Yarışmanın sonunda, Doruk Cengiz’e kazandığı ikincilik ödülü, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takdim edildi.

Türkiye’yi uluslararası arenada da temsil eden Doruk Cengiz, ödül töreni sırasında yaptığı konuşmada, teknolojiye olan ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını ve bu ilgisini geliştirmek için büyük bir azimle çalıştığını belirtti. Ayrıca, gelecek yıllarda daha büyük projelere imza atmak istediğini dile getirdi.

Genç yaşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Doruk Cengiz, hem okulu Nafi Güral Fen Lisesi’ni hem de katıldığı milli müsabakalarda Kütahya ve Türkiye’yi gururla temsil ediyor.