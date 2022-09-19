8 Eylül’de akşam saatlerinde bir otomobil, Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu Hanımçeşme Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır’a (69) çarptı. Olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, buradan sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 19 Eylül Gaziler Günü’nde vefat eden Çakır’ın cenazesinin yarın Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

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