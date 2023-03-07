Kütahyalı iş adamı Ali İhsan Özdemir, dayalı döşeli iki dairesini depremzedelere ücretsiz olarak tahsis etti.

Kütahyalı iş adamı Ali İhsan Özdemir, dayalı döşeli iki dairesini depremzedelere ücretsiz olarak tahsis etti.

Özdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Malatya’daki evleri yıkılan iki aileyi, Kütahya’nın Yoncalı Mahallesi’ndeki iki dairesine yerleştirdi.

Eşi ve evlatlarıyla birlikte iş adamının tahsis ettiği dayalı döşeli daireye yerleşen depremzede Mehmet Perçin, "Ali İhsan Özdemir beye gerçekten minnettarım. Dayalı döşeli dairesini bize tahsis etti. Allah kendisinden ebeden razı olsun" diye konuştu.

Kütahyalı hayırsever iş adamı Ali İhsan Özdemir, "Bu kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Rabbimin bizlere emanet ettiği dayalı döşeli bu iki daireyi mağdur olan iki aileye tahsis ettim. Bu kardeşlerimize kapımızı, yüreğimizi ve evimizi açmamız lazım. Bu kardeşlerimiz bizlere emanet. Çok şükür depremzede kardeşlerimize devletimiz sahip çıkıyor ve gereğini yapıyor. Ama bizim de üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bu kardeşlerimizin evleri vardı. 80 saniyede yok oldu. Aynı durum bizlerin de başına gelebilir. Ben özellikle Kütahyalı hemşehrilerimizden rica ediyorum; Kütahya’ya gelen depremzede kardeşlerimizle hasbihal etmelerini istiyorum. Onların buna ihtiyacı var. Onlara hal hatır sorulması da önem arz ediyor" dedi.