Kütahyalı gönüllü avukatların, Adıyaman’da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görev aldığı bildirildi.
Kütahyalı gönüllü avukatların, Adıyaman’da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın Deprem Koordinasyon Merkezi’nde görev aldığı bildirildi.
Gönüllü avukatlar arasında Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Recep Aydın, Baro avukatları Avukat Ali Kızıltaş, Avukat Mustafa Mert Özalp, Avukat M.Can Öztürk, Avukat Mustafa Tuğrul Aslan ve Avukat Ceyhun Tekdemir’in yer aldığı belirtildi.
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