Gönüllü avukatlar arasında Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Recep Aydın, Baro avukatları Avukat Ali Kızıltaş, Avukat Mustafa Mert Özalp, Avukat M.Can Öztürk, Avukat Mustafa Tuğrul Aslan ve Avukat Ceyhun Tekdemir’in yer aldığı belirtildi.

Hedef daha temiz bir Kütahya, şehrin 14 ayrı bölgesine ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi

Hedef daha temiz bir Kütahya, şehrin 14 ayrı bölgesine ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi

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