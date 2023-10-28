Kütahyalı gençler sabah namazında buluştu. Kütahya İl Müftülüğü tarafından Ulu Camiinde düzenlenen programda, namazın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. İsrail’in Filistin’deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Müftü Dr. İrfan Açık tarafından dua edildi.

Program sonrasında gençlerle bir araya gelen Vali Musa Işın, Filistin’deki zulme karşı duyarlılık gösterdikleri için gençlere teşekkür etti.

Gençlerin sabah namazı buluşmasına AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.